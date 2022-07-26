Гаранин: Рассчитываем на Нобоа, недопониманий нет. Игрок может говорить то, что ему хочется

Главный тренер «Сочи»прокомментировал слова, который ранее заявил , что недоволен своим положением в команде.

В первых двух турах нового сезона РПЛ Нобоа провел в общей сложности лишь 32 минуты.

«Футболист может говорить то, что ему хочется. У нас немного другая ситуация. Крис в нашей команде, Крис тренируется с нами, на всех играх с нами. Он выходит играть. Я не вижу никакой проблемы.

Недопониманий между мной и Нобоа нет. У нас рабочая обстановка и атмосфера. Безусловно, рассчитываю на Кристиана.

Мы рассчитываем на любого футболиста, кто у нас есть, кого мы оставили, кто тренируется и кто помогал в том году подняться на высоту, которая была в том сезоне», — приводит слова Гаранина «Чемпионат».

Напомним, Нобоа был признан лучшим игроком прошлого чемпионата России по версии РФС. В 29-ти матчах он забил десять мячей и сделал девять результативных передач.