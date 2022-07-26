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    Гаранин: Рассчитываем на Нобоа, недопониманий нет. Игрок может говорить то, что ему хочется

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    Главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин прокомментировал слова Кристиана Нобоа, который ранее заявил, что недоволен своим положением в команде.

    Вадим Гаранин
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    Вадим Гаранин

    В первых двух турах нового сезона РПЛ Нобоа провел в общей сложности лишь 32 минуты.

    «Футболист может говорить то, что ему хочется. У нас немного другая ситуация. Крис в нашей команде, Крис тренируется с нами, на всех играх с нами. Он выходит играть. Я не вижу никакой проблемы.

    Недопониманий между мной и Нобоа нет. У нас рабочая обстановка и атмосфера. Безусловно, рассчитываю на Кристиана.

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    • Мы рассчитываем на любого футболиста, кто у нас есть, кого мы оставили, кто тренируется и кто помогал в том году подняться на высоту, которая была в том сезоне», — приводит слова Гаранина «Чемпионат».

    Напомним, Нобоа был признан лучшим игроком прошлого чемпионата России по версии РФС. В 29-ти матчах он забил десять мячей и сделал девять результативных передач.

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