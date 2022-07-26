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    Фернандес: Моя цель в «Динамо» одна — побеждать во всех турнирах

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    Парагвайский защитник Роберто Фернандес прокомментировал свой переход в «Динамо».

    Роберто Фернандес
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    Роберто Фернандес

    Игрок и клуб подписали контракт на пять лет — до конца сезона-2026/27.

    «Эмоции отличные. Я очень рад присоединиться к такому солидному клубу, как "Динамо". Жду, когда приступлю к тренировкам.

    Я выступаю на позиции центрального защитника. Неплохо чувствую себя как при игре внизу, так и в верховой борьбе, а также стремлюсь забивать мячи.

    База и стадион клуба просто потрясающие, я такой инфраструктуры никогда не видел. Я был по-хорошему удивлен и очень постараюсь соответствовать уровню клуба.

    Фабиан Бальбуэна сказал, что "Динамо" — это большой клуб. Отметил, что я буду впечатлен, когда приеду сюда. И это действительно так.

    Моя цель в "Динамо" одна — побеждать во всех турнирах, где участвует клуб», — сказал игрок клубной пресс-службе.

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