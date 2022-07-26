ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юлиан НагельсманнЛето коррекции. Мюнхенская «Бавария» провела работу над ошибками
  • 19:51
    • СМИ: Джикия может из-за травмы не сыграть с «Оренбургом» и «Уралом»
  • 18:46
    • «ПСЖ» объявил о трансфере защитника «Лейпцига»
  • 16:42
    • ЦСКА готов подписать Нобоа
    Все новости спорта

    «Манчестер Юнайтед» презентовал Кристиана Эриксена

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Манчестер Юнайтед АПЛ Футбол Англии Трансферы
    Английский «Манчестер Юнайтед» презентовал новичка команды, датского полузащитника Кристиана Эриксена.

    Кристиан Эриксен
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кристиан Эриксен

    «Быть вновь на высоте — мечта клуба. Цель — выиграть что-то. Мой лучший совет — будь собой. Основная цель заключается в том, чтобы быть настолько высоко, насколько это возможно», — говорит Эриксен в видео, которое появилось на ютуб-канале «красных дьяволов».

    Презентация Эриксена

    Кристиан Эриксен подписал контракт с «МЮ» до лета 2025 года. Ранее 30-летний хавбек выступал за «Аякс», «Тоттенхэм», «Интер» и «Брентфорд».

    Летом 2021 года Эриксен перенес сердечный приступ во время матча за сборную Дании на чемпионате Европы.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Шериф» вырвет путёвку в 3-й раунд?
  • «Шериф» — «Марибор». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
  • Помешают ли шведки Англии выйти в финал домашнего Евро?
  • Англия — Швеция. Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • «Аякс» начинает и выигрывает?!
  • «Аякс» — «Шахтер» Донецк. Прогноз и ставки
  • 2.42
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.28
  • Экспресс дня 26 июля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Шериф — Марибор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Англия — Швеция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.42
  • Прогноз на матч Аякс — Шахтер Донецк
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бенфика — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Слован Братислава — Ференцварош
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Фенербахче — Динамо Киев
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч РБ Зальцбург — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.54
  • Прогноз на матч Цюрих — Карабах
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры