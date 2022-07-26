«Манчестер Юнайтед» презентовал Кристиана Эриксена

Английскийпрезентовал новичка команды, датского полузащитника

«Быть вновь на высоте — мечта клуба. Цель — выиграть что-то. Мой лучший совет — будь собой. Основная цель заключается в том, чтобы быть настолько высоко, насколько это возможно», — говорит Эриксен в видео, которое появилось на ютуб-канале «красных дьяволов».

Презентация Эриксена

Кристиан Эриксен подписал контракт с «МЮ» до лета 2025 года. Ранее 30-летний хавбек выступал за «Аякс», «Тоттенхэм», «Интер» и «Брентфорд».

Летом 2021 года Эриксен перенес сердечный приступ во время матча за сборную Дании на чемпионате Европы.