«Фулхэм» может подписать голкипера «Арсенала» или «Барселоны»

в ближайшее время планирует приобрести еще одного голкипера.

По информации известного журналиста Фабрицио Романо, руководство «Фулхэма» ведет переговоры с «Арсеналом» о переходе Бернда Лено.

Пока что клубы не могут договориться о сумме трансфера.

Параллельно с этим «Фулхэм» общается с «Барселоной» по поводу возможного трансфера Нето. В трех предыдущих сезонах бразильский вратарь провел за каталонский клуб в чемпионате Испании в общей сложности лишь 12 матчей.

В новом сезоне «Фулхэм» будет играть в английской Премьер-лиге.