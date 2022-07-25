«Фулхэм» может подписать голкипера «Арсенала» или «Барселоны»

Бернд Лено Фото: globallookpress.com
По информации известного журналиста Фабрицио Романо, руководство «Фулхэма» ведет переговоры с «Арсеналом» о переходе Бернда Лено.
Пока что клубы не могут договориться о сумме трансфера.
Параллельно с этим «Фулхэм» общается с «Барселоной» по поводу возможного трансфера Нето. В трех предыдущих сезонах бразильский вратарь провел за каталонский клуб в чемпионате Испании в общей сложности лишь 12 матчей.
В новом сезоне «Фулхэм» будет играть в английской Премьер-лиге.