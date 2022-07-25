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    «Фулхэм» может подписать голкипера «Арсенала» или «Барселоны»

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    «Фулхэм» в ближайшее время планирует приобрести еще одного голкипера.

    Бернд Лено
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    Бернд Лено

    По информации известного журналиста Фабрицио Романо, руководство «Фулхэма» ведет переговоры с «Арсеналом» о переходе Бернда Лено.

    Пока что клубы не могут договориться о сумме трансфера.

  • Экс-капитан «Милана» отказался переходить в «Фулхэм»
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    • Параллельно с этим «Фулхэм» общается с «Барселоной» по поводу возможного трансфера Нето. В трех предыдущих сезонах бразильский вратарь провел за каталонский клуб в чемпионате Испании в общей сложности лишь 12 матчей.

    В новом сезоне «Фулхэм» будет играть в английской Премьер-лиге.

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