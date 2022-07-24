Томас Тухель: Сделка с Кунде? У меня нет никаких новостей

Главный тренер лондонского «Челси»отреагировал на возможный переход французского защитника «Севильи»

«Сделка с Кунде? У меня нет никаких новостей. "Челси" необходимы качественные игроки. Без сомнения, у нас есть такие, но мы не так конкурентоспособны, и вы могли видеть это в матче с "Арсеналом", — приводит слова Тухеля известный инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети.

Кунде стал игроком "Севильи" в 2019 году, перейдя из "Бордо". В 133 матчах за команду он забил девять голов и отдал три результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.

В июне 2021 года Кунде дебютировал в составе сборной Франции. В 10 матчах за национальную команду он не отметился результативными действиями, но заработал по одной жёлтой и красной карточке.