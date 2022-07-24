Криштиану Роналду дал согласие на переход в мадридский «Атлетико»

Нападающий «Манчестер Юнайтед»может продолжить карьеру в испанской Примере. В услугах 37-летнего футболиста заинтересован мадридский «Атлетико», сообщает Daily Mail

По информации источника, португалец дал согласие на переход в стан «матрасников». Однако для осуществления данного трансфера мадридскому клубу нужно продать какого-нибудь именитого футболиста. Ещё одним возможным препятствием для перехода Роналду в «Атлетико» является отношение болельщиков клуба к Криштиану, с учётом того, что ранее форвард выступал за другой мадридский коллектив — «Реал».

Ранее стало известно, что Роналду хочет покинуть «МЮ». Криштиану желает играть в Лиге чемпионов, также нападающего не устраивает работа «красных дьяволов» на трансферном рынке. 37-летний португалец не поехал на предсезонное турне с «Ман Юнайтед».