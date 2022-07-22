«Зенит» поднялся на 40-е место в мировом клубном рейтинге

Портал FiveThirtyEight обновил рейтинг футбольных клубов.

Первое место снова занял английский «Манчестер Сити», на второй строчке расположилась мюнхенская «Бавария». Топ-3 замыкает «Ливерпуль».

В топ-10 рейтинга также вошли такие клубы, как «ПСЖ», «Реал», «Челси», «Аякс», «Барселона», «Интер» и «Тоттенхэм».

Из российских клубов выше остальных расположился «Зенит», который поднялся на 10 строчек по сравнению с предыдущим рейтингом и теперь занимает 40-е место.

Далее идет московский ЦСКА на 152-м месте (минус 16 строчек), «Сочи» (154-е место, минус 48 позиций). «Спартак» в этом рейтинге занимает 164-е место (минус 16 строчек). В топ-200 также значатся «Краснодар» (171-е место), «Динамо» (174) и «Локомотив» (197).

Рейтинг FiveThirtyEight составляется после каждого игрового дня. 640 клубов со всего мира сравниваются по индексу футбольной силы. Каждый клуб получает рейтинг от 1 до 100.