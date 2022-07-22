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    Неманья Матич: В Моуринью есть что-то особенное, что мотивирует тебя и заставляет двигаться вперед

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    Новый полузащитник «Ромы» Неманья Матич рассказал как тренер римлян Жозе Моуринью повлиял на его переход в команду.

    Неманья Матич
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    Неманья Матич

    «Из полузащитников только Фрэнк Лэмпард провёл больше матчей под руководством Моуринью, чем я.

    Жозе убедил меня перейти в "Рому" менее чем за пять минут: когда я покинул "Манчестер Юнайтед", он позвонил мне, и я сразу же согласился.

    В Моуринью есть что-то особенное, что мотивирует тебя и заставляет двигаться вперед. Я никогда не видел его довольным, когда он выигрывает, он уже думает о следующем дне», — приводит слова Матича Il Messaggero.

    Соглашение 33-летнего сербского полузащитника с римским клубом рассчитано до лета 2023 года. Неманья Матич будет выступать за столичный клуб под 21-м номером. Ранее футболист выступал за «Манчестер Юнайтед».

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