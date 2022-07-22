Неманья Матич: В Моуринью есть что-то особенное, что мотивирует тебя и заставляет двигаться вперед

Новый полузащитник «Ромы»рассказал как тренер римлянповлиял на его переход в команду.

«Из полузащитников только Фрэнк Лэмпард провёл больше матчей под руководством Моуринью, чем я.

Жозе убедил меня перейти в "Рому" менее чем за пять минут: когда я покинул "Манчестер Юнайтед", он позвонил мне, и я сразу же согласился.

В Моуринью есть что-то особенное, что мотивирует тебя и заставляет двигаться вперед. Я никогда не видел его довольным, когда он выигрывает, он уже думает о следующем дне», — приводит слова Матича Il Messaggero.

Соглашение 33-летнего сербского полузащитника с римским клубом рассчитано до лета 2023 года. Неманья Матич будет выступать за столичный клуб под 21-м номером. Ранее футболист выступал за «Манчестер Юнайтед».