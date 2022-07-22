Артета: Алекс — игрок высокого класса

Главный тренер «Арсенала»рад, что украинский защитникприсоединился к его команде.

«Мы так рады, что Алекс присоединился к нам. Я очень хорошо знаю этого игрока лично и продолжал следить за ним после ухода из "Манчестер Сити".

Алекс — игрок высокого класса, который добавит нам вариативности и гибкости. Дело не только в позициях, на которых он может играть, но и в его универсальности в атаке и защите.

Алекс — человек с прекрасным характером, и я рад, что все стороны приложили огромные усилия, чтобы привести его в "Арсенал" », — цитирует Артету клубная пресс-служба.