L’Équipe: Роналду либо уйдет в «Атлетико», либо останется в «МЮ»

Вингер сборной Португалииимеет два варианта продолжения карьеры, пишет L’Équipe.

Игрок продолжает настаивать на трансфере из «Манчестер Юнайтед». Наиболее предпочтительным для него вариантом стал бы переход в клуб, который выступает в Лиге чемпионов.

Ранее Роналду отклонил крупное предложение из Саудовской Аравии. Также в окружении португальца опровергли, что он может вернуться в «Спортинг», где начинал карьеру.

В связи с этим у 37-летнего нападающего осталось два варианта — он может либо перейти в «Атлетико», либо остаться в «Манчестер Юнайтед».

Мадридский клуб заинтересован в Роналду и удовлетворяет его требованиям. Вариант, при котором Криштиану останется в «МЮ», маловероятен.

На его уходе настаивает агент Жорже Мендеш, который считает, что его неспособность найти для португальца клуб из Лиги чемпионов станет ударом по репутации.