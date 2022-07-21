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    L’Équipe: Роналду либо уйдет в «Атлетико», либо останется в «МЮ»

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    Вингер сборной Португалии Криштиану Роналду имеет два варианта продолжения карьеры, пишет L’Équipe.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    Игрок продолжает настаивать на трансфере из «Манчестер Юнайтед». Наиболее предпочтительным для него вариантом стал бы переход в клуб, который выступает в Лиге чемпионов.

    Ранее Роналду отклонил крупное предложение из Саудовской Аравии. Также в окружении португальца опровергли, что он может вернуться в «Спортинг», где начинал карьеру.

    В связи с этим у 37-летнего нападающего осталось два варианта — он может либо перейти в «Атлетико», либо остаться в «Манчестер Юнайтед».

    Мадридский клуб заинтересован в Роналду и удовлетворяет его требованиям. Вариант, при котором Криштиану останется в «МЮ», маловероятен.

    На его уходе настаивает агент Жорже Мендеш, который считает, что его неспособность найти для португальца клуб из Лиги чемпионов станет ударом по репутации.

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