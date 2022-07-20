ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юго ЭкитикеВундеркинд из «Реймса». Чем Юго Экитике привлек ПСЖ
  • 11:31
    • «Ювентус» сообщил о переходе защитника «Торино»
  • 10:14
    • «Арсенал» и «Ман Сити» согласовали трансфер Зинченко
  • 07:00
    • «Барселона» разгромила «Интер Майами» в товарищеском матче
    Все новости спорта

    Семак: Иван готов к дебюту за «Зенит», с Мантуаном ситуация сложнее

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Зенит РПЛ Футбол России
    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о новичках команды вратаре Иване Куарезме и полузащитнике Густаво Мантуане.

    Иван Куарезма
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Иван Куарезма

    Иван и Мантуан будут выступать за «Зенит» на правах аренды до лета 2023 года. У питерского клуба будет возможность выкупить бразильцев у «Коринтианс».

    «Иван, в принципе, готов — ему нужно только войти в режим, с Мантуаном ситуация сложнее, непонятно, сколько времени потребуется на его реабилитацию.

    В любом случае это очень хорошие футболисты, которые смогут создать необходимую конкуренцию на их позициях», — приводит слова Семака Sport24.

    «Зенит» во втором туре РПЛ встретится с «Крыльями Советов». Игра состоится 22 июля в Санкт-Петербурге, начало — в 20:00 мск.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Встреча завершится миром?
  • «Марибор» — «Шериф». Прогноз и ставки
  • 2.99
    •
  • Киевское «Динамо» продлит беспроигрышную серию?
  • «Динамо» Киев — «Фенербахче». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
  • Сможет ли «Ференцварош» Черчесова разгромить «Слован»?
  • «Ференцварош» — «Слован». Прогноз и ставки
  • 2.54
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.32
  • Экспресс дня 20 июля
  • Сегодня в 21:15
    •  2.99
  • Прогноз на матч Марибор — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  1.68
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Фенербахче
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Ференцварош — Слован
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Англия — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Ружомберок — Рига
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Кайрат — Кишварда
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Лейпциг — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 20:15
    •  1.87
  • Прогноз на матч Германия — Австрия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры