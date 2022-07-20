Семак: Иван готов к дебюту за «Зенит», с Мантуаном ситуация сложнее

Главный тренер «Зенита»поделился мнением о новичках команды вратареи полузащитнике

Иван и Мантуан будут выступать за «Зенит» на правах аренды до лета 2023 года. У питерского клуба будет возможность выкупить бразильцев у «Коринтианс».

«Иван, в принципе, готов — ему нужно только войти в режим, с Мантуаном ситуация сложнее, непонятно, сколько времени потребуется на его реабилитацию.

В любом случае это очень хорошие футболисты, которые смогут создать необходимую конкуренцию на их позициях», — приводит слова Семака Sport24.

«Зенит» во втором туре РПЛ встретится с «Крыльями Советов». Игра состоится 22 июля в Санкт-Петербурге, начало — в 20:00 мск.