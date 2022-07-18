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    • «Фиорентина» готова отпустить Пульгара в ЦСКА
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    «Фиорентина» готова отпустить Пульгара в ЦСКА

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    «Фиорентина» в ближайшее время постарается продать полузащитника Эрика Пульгара.

    Эрик Пульгар
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    Эрик Пульгар

    Как сообщает La Gazzetta dello Sport, клуб из Флоренции хочет расстаться с чилийским футболистом из-за действующего лимита на легионеров в Серии А.

    «Фиорентине» нужно освободить одно легионерское место, чтобы купить бразильского защитника «Шахтера» Додо.

    Отмечается, что одним из претендентов на Пульгара по-прежнему остается московский ЦСКА. Кроме того, 28-летнего футболиста хочет приобрести бразильский «Фламенго» и клуб из Саудовской Аравии.

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    • Пульгар перешел в «Фиорентину» в 2019 году. С тех пор он провел за команду 82 матча, в которых забил восемь мячей.

    Трансферная стоимость Пульгара оценивается в 6,5 миллионов евро.

    Ранее сообщалось, что ЦСКА может подписать защитника сборной Чили Виктора Мендеса.

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