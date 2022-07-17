Точилин объяснил, почему «Сочи» продал в «Зенит» Кассьерру и Родригао

Главный тренеробъяснил переход защитника командыи форварда

«Это тенденция мирового футбола, когда топовые клубы подписывают лучших игроков других команд. Те средства, которые были выручены за Родригао и Кассьерру, для нас существенны.

Многие считают, что мы богатый клуб, это не так. У нас скромный бюджет, стараемся жить по средствам. Поэтому мы вынуждены продавать важных для нас футболистов.

Надеюсь, что на вырученные средства мы подпишем таких же качественных футболистов», — сказал Точилин «Чемпионату».

Сегодня, 17 июля, «Сочи» одержал победу в матче 1-го тура РПЛ с «Торпедо». Встреча закончилась со счётом 3:1.