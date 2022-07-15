Фабрегас подпишет контракт с клубом Серии Б

Полузащитникбудет выступать во втором итальянском дивизионе.

По данным инсайдера Джанлуки Ди Марцио, 35-летний хавбек подпишет двухлетний контракт с «Комо».

С 2019 года Фабрегас выступал за «Монако». В апреле 2022 года он получил травму и выбыл до конца сезона, а позже заявил, что покинет клуб по истечении срока контракта.

Ранее он выступал за английские «Арсенал» и «Челси», а также испанскую «Барселону». Фабрегас выигрывал чемпионаты Англии и Испании, становился обладателем Кубка этих стран, побеждал в Лиге Европы. В составе сборной Испании он стал чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы.

В минувшем сезоне «Комо» занял 13-е место в Серии Б.