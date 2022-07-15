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    Фабрегас подпишет контракт с клубом Серии Б

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    Полузащитник Сеск Фабрегас будет выступать во втором итальянском дивизионе.

    Сеск Фабрегас
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    Сеск Фабрегас

    По данным инсайдера Джанлуки Ди Марцио, 35-летний хавбек подпишет двухлетний контракт с «Комо».

    С 2019 года Фабрегас выступал за «Монако». В апреле 2022 года он получил травму и выбыл до конца сезона, а позже заявил, что покинет клуб по истечении срока контракта.

    Ранее он выступал за английские «Арсенал» и «Челси», а также испанскую «Барселону». Фабрегас выигрывал чемпионаты Англии и Испании, становился обладателем Кубка этих стран, побеждал в Лиге Европы. В составе сборной Испании он стал чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы.

    В минувшем сезоне «Комо» занял 13-е место в Серии Б.

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