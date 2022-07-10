ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гильермо АбаскальРазница в классе. «Зенит» показал Абаскалю уровень «Спартака»
  • 19:19
    • Джокович победил Кирьоса и стал победителем «Уимблдона»-2022
  • 19:56
    • Карацев оказался в числе подозреваемых по участию в договорных матчах
  • 17:51
    • Названа причина задержки подписания контракта Кристиана Эриксона с «МЮ»
  • 17:41
    • Шарль Леклер выиграл Гран-при Австрии. Ферстаппен стал вторым, Хэмилтон — третий
  • 17:37
    • Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта может перейти в «Барселону», контракт согласован
    Все новости спорта

    Орлов: Нужно было ставить пенальти за фол на Зиньковском, Одоевский нарушил правила

    Футбол Суперкубок России Футбол России Зенит Спартак
    Футбольный блогер Геннадий Орлов прокомментировал ошибку судьи в пользу «Зенита» в игре за Суперкубок со «Спартаком» (4:0).

    Геннадий Орлов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Геннадий Орлов

    На 59-й минуте матча при счете 3:0 в пользу «Зенита» вратарь петербуржцев Даниил Одоевский столкнулся с защитником Дмитрием Чистяковым и полузащитником «Спартака» Антоном Зиньковским в штрафной площади.

    Судьи во главе с Владимиром Москалевым приняли решение не назначать 11-метровый.

    «Наиграл ли "Спартак" на гол? Считаю, что нужно было ставить пенальти за фол на Зиньковском. Одоевский нарушил правила, врезался в спартаковца.

    Молодому голкиперу пока еще не хватает уверенности, нет психологической стабильности. Парень еще только начинает.

    Пока не понятно, кто будет первым номером. Одоевскому надо несколько раз спасти "Зенит", чтобы поверить в себя.

    Кержаков, кстати, недавно на предсезонном турнире взял пенальти. Это важный психологический аспект.

    А центр поля? Москвичи там провалились. Зобнин, Умяров... Ничего же не показали. Сейчас, правда, появился Зиньковский.

    Может быть, он как-то свяжет линии. Он вчера выделялся — это надо признать», — сказал журналист «Спорт-Экспрессу».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервет ли «Коринтианс» серию неудач с «Фламенго»?
  • «Коринтианс» — «Фламенго». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Устоят ли итальянки против мощных француженок?
  • Франция (Ж) — Италия (Ж). Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Американки решат исход еще в первом тайме
  • США (Ж) — Мексика (Ж). Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.78
  • Экспресс дня 11 июля
  • Завтра в 22:15
    •  2.10
  • Прогноз на матч Коринтианс — Фламенго
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Франция (Ж) — Италия (Ж)
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч США (Ж) — Мексика (Ж)
  • Футбол
  • Послезавтра в 05:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Карацев — Сонего
  • Теннис
  • Послезавтра в 12:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Вавринка — Каррено-Буста
  • Теннис
  • Завтра в 15:30
    •  2.44
  • Прогноз на матч Гастон — Басилашвили
  • Теннис
  • Послезавтра в 12:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Аргентинос Хуниорс — Тигре
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Интернасьонал — Америка Минейро
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры