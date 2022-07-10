Орлов: Нужно было ставить пенальти за фол на Зиньковском, Одоевский нарушил правила

Футбольный блогерпрокомментировал ошибку судьи в пользув игре за Суперкубок со(4:0).

На 59-й минуте матча при счете 3:0 в пользу «Зенита» вратарь петербуржцев Даниил Одоевский столкнулся с защитником Дмитрием Чистяковым и полузащитником «Спартака» Антоном Зиньковским в штрафной площади.

Судьи во главе с Владимиром Москалевым приняли решение не назначать 11-метровый.

«Наиграл ли "Спартак" на гол? Считаю, что нужно было ставить пенальти за фол на Зиньковском. Одоевский нарушил правила, врезался в спартаковца.

Молодому голкиперу пока еще не хватает уверенности, нет психологической стабильности. Парень еще только начинает.

Пока не понятно, кто будет первым номером. Одоевскому надо несколько раз спасти "Зенит", чтобы поверить в себя.

Кержаков, кстати, недавно на предсезонном турнире взял пенальти. Это важный психологический аспект.

А центр поля? Москвичи там провалились. Зобнин, Умяров... Ничего же не показали. Сейчас, правда, появился Зиньковский.

Может быть, он как-то свяжет линии. Он вчера выделялся — это надо признать», — сказал журналист «Спорт-Экспрессу».