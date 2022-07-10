Нападающий «Ромы» Джастин Клюйверт может перейти в «Вест Хэм»

Английский «Вест Хэм» интересуется нидерландским нападающим «Ромы», сообщает La Gazzetta dello Sport

По информации источника, английский клуб переключился на 23-летнего нидерландца после того, как не смог договориться о трансфере его соотечественника — Арно Груневельда из «Вильярреала».

В прошлом сезоне Джастин Клюйверт выступал за «Ниццу» на правах аренды. На его счету в французском клубе 6 голов и 6 результативных передач в 31 матче во всех турнирах.

Джастин Клюйверт — сын бывшего нападающего сборной Нидерландов, «Аякса», «Милана» и «Барселоны» Патрика Клюйверта.