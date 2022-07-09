Гендиректор «Спартака»: За финансовыми мешками не будем гнаться. Деньги не всегда побеждают

Генеральный директорвысказал мнение о том, как его команда может конкурировать с

Красно-белые проиграли питерцам (0:4) в матче за Суперкубок России.

«Что значит "стоило не ехать"? Это игра. Мы всегда должны играть. Я еще раз повторяю: мы никогда не заявляли о бойкоте. Кто придумал эту историю? Не мы.

Приехали, сыграли, проиграли. Бывает — ничего страшного. На сегодняшний день по игре — все голы по делу. Говорить о том, что что-то не так, наверное, не стоит.

В принципе всю игру ребята провели неплохо. Но в какой-то момент игроки "Зенита" поймали кураж, а мы дали им эту возможность. Потому и проиграли.

Усиление? Мы не будем гнаться за финансовыми мешками. Будем идти поэтапно, усиливаться там, где это необходимо, и насколько это возможно.

Если у них бюджет в 2-3 раза больше, конкурировать с точки зрения денег невозможно. Но на поле выходят игроки.

И игра всегда может сложиться в ту или иную сторону. Конкуренцию на поле никто не отменял. Не всегда побеждают деньги. Я в этом уверен», — заявил Мележиков «Спорт-Экспрессу».