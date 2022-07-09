ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Вадим ГаранинЛето ФК «Сочи»: Удержаться в группе лидеров без Федотова
  • 21:13
    • «Зенит» разгромил «Спартак» в матче за Суперкубок России
  • 18:06
    • Рыбакина стала победительницей «Уимблдона»-2022
  • 18:33
    • Платежная система «Мир» — новый титульный спонсор РПЛ
  • 18:20
    • Зарипов подпишет новый контракт с «Ак Барсом». Форварду 41 год
  • 17:25
    • «Ростов» подписал Комличенко
    Все новости спорта

    Гендиректор «Спартака»: За финансовыми мешками не будем гнаться. Деньги не всегда побеждают

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Спартак Зенит Суперкубок России Футбол России РПЛ
    Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказал мнение о том, как его команда может конкурировать с «Зенитом».

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Красно-белые проиграли питерцам (0:4) в матче за Суперкубок России.

    «Что значит "стоило не ехать"? Это игра. Мы всегда должны играть. Я еще раз повторяю: мы никогда не заявляли о бойкоте. Кто придумал эту историю? Не мы.

    Приехали, сыграли, проиграли. Бывает — ничего страшного. На сегодняшний день по игре — все голы по делу. Говорить о том, что что-то не так, наверное, не стоит.

    В принципе всю игру ребята провели неплохо. Но в какой-то момент игроки "Зенита" поймали кураж, а мы дали им эту возможность. Потому и проиграли.

    Усиление? Мы не будем гнаться за финансовыми мешками. Будем идти поэтапно, усиливаться там, где это необходимо, и насколько это возможно.

    Если у них бюджет в 2-3 раза больше, конкурировать с точки зрения денег невозможно. Но на поле выходят игроки.

    И игра всегда может сложиться в ту или иную сторону. Конкуренцию на поле никто не отменял. Не всегда побеждают деньги. Я в этом уверен», — заявил Мележиков «Спорт-Экспрессу».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выиграет ли «Ракув» в Суперкубке второй раз подряд?
  • «Лех» — «Ракув». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • Сумеет ли Физиев расправиться с экс-чемпионом UFC?
  • Физиев — Дос Аньос. Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
  • Чем закончится титульный бой между Магсайо и Варгасом?
  • Магсайо — Варгас. Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.17
  • Экспресс дня 10 июля
  • Завтра в 18:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Физиев — Дос Аньос
  • Бокс
  • Завтра в 06:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Магсайо — Варгас
  • Бокс
  • Завтра в 06:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Чисора — Пулев
  • Бокс
  • Завтра в 00:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Джокович — Кирьос
  • Теннис
  • Завтра в 16:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Ростов — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Калвильо — Нунес
  • Бокс
  • Завтра в 04:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Борральо — Петросян
  • Бокс
  • Завтра в 06:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Андраде — Нурмагомедов
  • Бокс
  • Завтра в 05:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры