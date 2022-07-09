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    Малком: Ничего простого не было. У «Спартака» очень сильная команда

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    Нападающий «Зенита» Малком прокомментировал победу над «Спартаком» (4:0) в матче за Суперкубок России.

    Малком
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    Малком

    «Дуглас Сантос и Вендел запустили атаку, и я понял, к чему это все идет, потому что мы во время предсезонки очень много работали над тем, чтобы прорываться в пространство за спинами защитников, использовать преимущество в скорости.

    Дугласу удался прекрасный пас и мне уже оставалось только обвести вратаря и попасть в ворота. Я счастлив, что это удалось

    Всегда, когда мы выигрываем, каждый следующий кубок встречаем так же, как и самый первый. Это большое наслаждение и большое удовольствие. Я счастлив, что мы победили.

    Теперь нельзя расслабляться, вот-вот начнется чемпионат. "Зенит" — чемпион! Нужно защищать титул, продолжать работать. Главная работа впереди.

    Ничего простого не было. У "Спартака" очень сильная команда. Конечно, пришлось постараться. Но сейчас время заслуженного праздника.

    Наши семьи болели за нас на трибунах, наши болельщики поддерживали с первых минут. Это победа для них. Давай, "Зенит"!» — приводит официальный сайт «Зенита» слова Малкома.

    Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. 25-летний бразилец выиграл 7-й трофей в составе команды из Санкт-Петербурга: теперь на его счету 3 выигранных Суперкубка России и 1 Кубок страны, а также 3 чемпионства.

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