Клопп высказался о новичке команды Нуньесе

Главный тренер «Ливерпуля»позитивно высказался о новом нападающем

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Дарвин Нуньес Фото: Twitter «Ливерпуля»

«Он очень впечатлил своей игрой против нас. Когда ты готовишься к "Бенфике", то знаешь все вплоть до размера обуви игроков — мы знали все о сопернике, так что знали все и о мастерстве Дарвина. Было очевидно, что он очень хорош. Но когда видишь его игру вживую, это действительно впечатляет.

Мощь в сочетании с техникой, желанием, умными движениями — он создал нам проблемы. Мы влюбились в него за два матча. Очень агрессивный южноамериканец — это хорошо!» — приводит слова Клоппа сайт «Ливерпуля».

Нуньес перешел в клуб 14 июня за 75 млн евро.