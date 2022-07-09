ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Доминик Калверт-ЛьюинТоп-7 замен Роналду в «Манчестер Юнайтед»
  • 18:06
    • Рыбакина стала победительницей «Уимблдона»-2022
  • 18:05
    • Стал известен состав «Зенита» на матч Суперкубка со «Спартаком»
  • 17:57
    • «Спартак» назвал состав на матч с «Зенитом»
  • 17:25
    • «Ростов» подписал Комличенко
  • 07:15
    • Источник: Капризова не пустили в США
    Все новости спорта

    Клопп высказался о новичке команды Нуньесе

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Ливерпуль Португалия Бенфика Трансферы
    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп позитивно высказался о новом нападающем Дарвине Нуньесе.

    Дарвин Нуньес
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дарвин Нуньес

    «Он очень впечатлил своей игрой против нас. Когда ты готовишься к "Бенфике", то знаешь все вплоть до размера обуви игроков — мы знали все о сопернике, так что знали все и о мастерстве Дарвина. Было очевидно, что он очень хорош. Но когда видишь его игру вживую, это действительно впечатляет.

    Мощь в сочетании с техникой, желанием, умными движениями — он создал нам проблемы. Мы влюбились в него за два матча. Очень агрессивный южноамериканец — это хорошо!» — приводит слова Клоппа сайт «Ливерпуля».

    Нуньес перешел в клуб 14 июня за 75 млн евро.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто начнет новый сезон с завоевания трофея?
  • «Зенит» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Сможет ли Рыбакина обыграть Жабер в финале Уимблдона?
  • Рыбакина — Жабер. Прогноз и ставки
  • 2.64
    •
  • БАТЭ вновь потеряет очки?!
  • «Минск» — БАТЭ. Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.89
  • Экспресс дня 9 июля
  • Сегодня в 21:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Зенит — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Минск — БАТЭ
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  6.10
  • Прогноз на матч Зенит — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Физиев — Дос Аньос
  • Бокс
  • Завтра в 06:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Калвильо — Нунес
  • Бокс
  • Завтра в 04:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Борральо — Петросян
  • Бокс
  • Завтра в 06:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Андраде — Нурмагомедов
  • Бокс
  • Завтра в 05:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Форталеза — Палмейрас
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры