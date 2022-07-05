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    Ткаченко назвал страны, в которых было рекомендовано не приобретать футболистов из России

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    Руководитель агентства Prosports Management Герман Ткаченко рассказал, в каких странах клубам рекомендовали не покупать российских футболистов.

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    «Что касается отмены русского футбола в Европе в целом — это не только вопрос общественного мнения. Оно как раз в последнее время изменилось в лучшую сторону. Даже риторика клубов — особенно испанских и итальянских, в меньшей степени немецких — стала чуть-чуть мягче: "Люди, читай футболисты, ни в чем не виноваты". Это вопрос прямого давления политических и бюрократических организаций на клубы и федерации. Как в случае с Уимблдоном.

    Знаю, что в Америке, Германии, Англии и той же Швейцарии даже была специальная инструкция — не приобретать тренеров и футболистов из России.

    Недавно я разговаривал со спортивным директором "Рубина" Олегом Яровинским. У него сильные связи в международном футболе. И мы с ним по-прежнему считаем, что сейчас, по политическим причинам, трансферы российских игроков в Европу еще слишком нереальны.

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    • Но даже если отбросить политику — сегодня, увы, в Европе отсутствует спрос на наших футболистов. Большинство из-них не соответствует европейским стандартам качества, если только ты не талант уровня Захаряна.

    Думаю, в Европе по российским игрокам в ближайшее время могут быть только рандомные сделки. Но все равно: очень важно, чтобы хотя бы одна произошла. Тогда другие посмотрят и скажут: А почему бы и нам не сделать то же самое?», — приводит слова Ткаченко Sport24.

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