Роналду пропустит еще одну тренировку «МЮ»

до сих пор не вернулся в расположениепосле отпуска.

По информации The Athletic, 37-летний футболист пропустит вторую подряд тренировку команды на летних сборах.

Как и в понедельник, на этот раз Роналду тоже сослался на то, что пропустит занятие по семейным обстоятельствам.

Все это происходит на фоне настойчивых слухов о том, что Криштиану хочет покинуть «МЮ». Сообщалось, что в ближайшее время португалец может перейти в «Челси».

Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг надеется, что Роналду вскоре присоединится к команде и отправится в предсезонный тур по Таиланду и Австралии.

В прошлом сезоне Роналду забил 24 гола в 38-ми матчах за «МЮ».