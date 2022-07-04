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    Терюшков: Предложений по Лантратову нет, пока остается в «Химках»

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    Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре рассказал о будущем вратаря команды Ильи Лантратова, сообщает «СЭ».

    Илья Лантратов
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    Илья Лантратов

    «Лантратов в ближайшем будущем остается в "Химках". Если поступит запрос по нему, будем рассматривать. Мы хотим, чтобы Илья играл на самом высоком уровне. У нас есть с ним взаимопонимание в этом вопросе.

    Наша задача — чтобы потенциальный первый номер сборной не потерялся. На данном этапе никаких предложений нет», — сказал Терюшков «СЭ».

    Лантратов выступает за подмосковный клуб с лета 2019 года. В минувшем сезоне 26-летний вратарь сыграл за «Химки» 35 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 54 мяча.

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