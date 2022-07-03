«Локомотив» победил «Факел» в первом матче Циннбауэра

Встреча проходила в форме 45+45+15+15 минут.
Счет был открыт на 3-й минуте. Провели «железнодорожники» фланговую атаку. Выполнил подачу Живоглядов, а на мяче первым оказался Тикнизян
На 20-й минуте Керк в прессинге навязал борьбу игроку «Факела». Тот ошибся и подарил мяч сопернику. Вышел футболист «Локо» в результате на ворота «Факела», и спокойно переиграл киперу в рандеву.
На 47-й минуте воронежцы отыграли один мяч. После разыгранной комбинации отличился Ираклий Квеквескири.
На 52-й минуте Попов вошел в штрафную воронежской команды, нанес удар, но попал в защитника. Отдал затем он передачу на Живоглядова. Дмитрий смог навесить на Камано, и Франсуа в прыжке отправил сферу в ворота.
На 62-й минуте за «Факел» отличился Георгий Гонгадзе. Не выручил голкипер «железнодорожников» свою команду после выстрела с близкого расстояния.
А на 90-й минуте Изидор в прессинге заставил ошибиться соперника, получил мяч под свой контроль, сумел на ложном замахе убрать голкипера противника, после чего покатил сферу в уже пустой створ.
Данный матч стал первым для Йозефа Циннбауэра на посту главного тренера железнодорожников.