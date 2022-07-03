«Локомотив» победил «Факел» в первом матче Циннбауэра

Московскийодержал домашнюю победу над воронежским(4:2) в товарищеском матче, прошедшем на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

Встреча проходила в форме 45+45+15+15 минут.

Счет был открыт на 3-й минуте. Провели «железнодорожники» фланговую атаку. Выполнил подачу Живоглядов, а на мяче первым оказался Тикнизян

На 20-й минуте Керк в прессинге навязал борьбу игроку «Факела». Тот ошибся и подарил мяч сопернику. Вышел футболист «Локо» в результате на ворота «Факела», и спокойно переиграл киперу в рандеву.

На 47-й минуте воронежцы отыграли один мяч. После разыгранной комбинации отличился Ираклий Квеквескири.

На 52-й минуте Попов вошел в штрафную воронежской команды, нанес удар, но попал в защитника. Отдал затем он передачу на Живоглядова. Дмитрий смог навесить на Камано, и Франсуа в прыжке отправил сферу в ворота.

На 62-й минуте за «Факел» отличился Георгий Гонгадзе. Не выручил голкипер «железнодорожников» свою команду после выстрела с близкого расстояния.

А на 90-й минуте Изидор в прессинге заставил ошибиться соперника, получил мяч под свой контроль, сумел на ложном замахе убрать голкипера противника, после чего покатил сферу в уже пустой створ.

Товарищеский матч «Локомотив» — «Факел» — 4:2 (2:0) Голы: 1:0 — Тикнизян (3), 2:0 — Керк (20), 2:1 — Дмитриев (46), 3:1 — Камано (52), 3:2 — Гонгадзе (61), 4:2 — Изидор (89)«Локомотив» (первые 60 минут): Гильерме (Худяков,46), Живоглядов, Мампасси, Фассон, Тикнизян, Баринов (Попов, 46), Карпукас, Керк, Миранчук, Камано, Раконяц«Локомотив» (вторые 60 минут): Худяков (Савин, 91), Погостнов, Едвай, Ненахов, Магкеев (Попов, 116), Марадишвили, Куликов, Бабкин, Петров, Изидор, Раков

Данный матч стал первым для Йозефа Циннбауэра на посту главного тренера железнодорожников.