Эджуке и Сигурдссон приостановили контракты с ЦСКА

Футболистыприостановили контракты с армейским клубом.

Игроки воспользовались поправкой ФИФА, позволяющей приостановить контракт с клубом до 30 июня 2023 года в одностороннем порядке.

«ЦСКА сожалеет о решении игроков, которое было принято вопреки усилиям клуба и контрактным обязательствам.

Как мы уже сообщали ранее, ЦСКА планирует обращение в судебные инстанции для защиты своих интересов в связи с решением ФИФА, которое считаем дискриминационным и противоречащим уставу этой организации», — говорится в сообщении на официальном сайте московского клуба.

Ранее сообщалось, что Эджуке может продолжить карьеру в Бундеслиге, где договаривается о контракте с «Гертой».

В минувшем сезоне нигерийский футболист провел 30 матчей в РПЛ и забил 5 мячей. Сигурдссон прошедший сезон провел в «Венеции» на правах аренды.