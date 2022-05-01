Мостовой: «Зенит» — самая сильная команда РПЛ

Полузащитник «Зенита» и сборной Россиипрокомментировал четвертое подряд чемпионство клуба в РПЛ.

Напомним, 30 апреля «Зенит» победил «Локомотив» (3:1) в матче 27-го тура РПЛ и гарантировал себе победу в чемпионате России.

«"Зенит" точно самая сильная команда, уже четвертый год с таким отрывом. Мотивации нам не занимать. Для чего мы тогда становимся чемпионами? Конечно, супернеприятный момент, что мы можем остаться без еврокубков на следующий сезон.

Лига чемпионов — это всегда праздник, ты играешь против лучших клубов мира. Ну, что происходит в мире, то и происходит. От нас ничего не зависит. Будем ли играть в Азии? Есть какие-то варианты? Будем готовы.

Сегодня праздник, и не хочется трогать какие-то негативные моменты. У нас вся команда равная была по ходу сезона, кто-то всегда брал на себя инициативу. Азмуна иногда не хватало во второй части сезона, он был для нас потерей», — сказал Мостовой «Чемпионату».