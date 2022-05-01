Ловрен: Сожалею, что не смог помочь «Зениту» во второй части сезона

Деян Ловрен Фото: globallookpress.com
«Мы снова чемпионы! Несмотря на множество проблем, мы показывали класс на протяжении всего чемпионата.
Сожалею, что я не смог помочь команде во второй части сезона из-за сложной травмы.
Я делаю все возможное, чтобы вернуться как можно скорее и продолжить одерживать победы. Спасибо болельщикам за поддержку.
Хорошая работа, команда», — написал Ловрен в одной из своих соцсетей.
Хорват выступает за петербургский клуб с 2020 года и планирует провести в нем следующий сезон.
32-летний футболист в настоящее время травмирован. Он пропустил чемпионские празднования команды накануне, так как был на процедурах.
Ловрен не провел в этом году за «Зенит» ни одной официальной игры.