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    Ловрен: Сожалею, что не смог помочь «Зениту» во второй части сезона

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    Хорватский защитник «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал завоевание чемпионского титула петербургской командой в сезоне-2021/22.

    Деян Ловрен
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    Деян Ловрен

    «Мы снова чемпионы! Несмотря на множество проблем, мы показывали класс на протяжении всего чемпионата.

    Сожалею, что я не смог помочь команде во второй части сезона из-за сложной травмы.

    Я делаю все возможное, чтобы вернуться как можно скорее и продолжить одерживать победы. Спасибо болельщикам за поддержку.

    Хорошая работа, команда», — написал Ловрен в одной из своих соцсетей.

    Хорват выступает за петербургский клуб с 2020 года и планирует провести в нем следующий сезон.

    32-летний футболист в настоящее время травмирован. Он пропустил чемпионские празднования команды накануне, так как был на процедурах.

    Ловрен не провел в этом году за «Зенит» ни одной официальной игры.

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