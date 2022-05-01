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    Гвардиола прокомментировал гонку за титул чемпиона АПЛ

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал интервью после разгрома «Лидса» (4:0) в матче 35 тура АПЛ. Также испанец поделился мыслями о гонке за чемпионский титул.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Все игроки проявили себя здорово, учитывая сложности, с которыми мы столкнулись. У "Лидса" были опасные контратаки в последние 25 минут, но мы провели действительно хороший матч.

    Мы уже много раз были в своём нынешнем положении. Тут дело не в давлении. Всё достаточно просто: нужно выиграть все матчи, чтобы стать чемпионами. Если не получится — чемпионом станет "Ливерпуль". У нас ещё много сложных матчей впереди. Надо восстановиться и отправляться в Мадрид на матч Лиги чемпионов», — цитирует Гвардиолу BBC.

    «Ман Сити» находится на 1 месте с 83 очками и опережает «Ливерпуль» на один пункт.

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