Гвардиола прокомментировал гонку за титул чемпиона АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити»дал интервью после разгрома «Лидса» (4:0) в матче 35 тура АПЛ. Также испанец поделился мыслями о гонке за чемпионский титул.

«Все игроки проявили себя здорово, учитывая сложности, с которыми мы столкнулись. У "Лидса" были опасные контратаки в последние 25 минут, но мы провели действительно хороший матч.

Мы уже много раз были в своём нынешнем положении. Тут дело не в давлении. Всё достаточно просто: нужно выиграть все матчи, чтобы стать чемпионами. Если не получится — чемпионом станет "Ливерпуль". У нас ещё много сложных матчей впереди. Надо восстановиться и отправляться в Мадрид на матч Лиги чемпионов», — цитирует Гвардиолу BBC.

«Ман Сити» находится на 1 месте с 83 очками и опережает «Ливерпуль» на один пункт.