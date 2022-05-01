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    Клаудиньо: Рад, что мне удалось завоевать чемпионство в России

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    Полузащитник «Зенита» Клаудиньо поделился впечатлениями после победы команды в чемпионате России.

    Клаудиньо
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    Клаудиньо

    «Очень важное достижение. Это первый титул в моей карьере в первый же год, как я уехал из Бразилии. Так что я очень рад, что мне уже удалось завоевать чемпионство в России.

    Было ли ощущение, что победа сегодня ускользает? Мы начали не очень уверенно, допускали ошибки, но в конечном итоге мы победили, и победа от нас не ускользнула», — цитирует Клаудиньо «Чемпионат».

    Напомним, 30 апреля «Зенит» победил «Локомотив» (3:1) в матче 27-го тура РПЛ и гарантировал себе победу в чемпионате России.

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