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    «Барселона» интересуется защитником «Челси»

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    «Барселона» интересуется защитником «Челси» Маркосом Алонсо, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

    Маркос Алонсо
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    Маркос Алонсо

    По информации источника, каталонский клуб рассматривает игрока как усиление позиции левого защитника. Алонсо — один из нескольких вариантов в списке, который сейчас рассматривается правлением клуба.

    Нынешний контракт Алонсо с «Челси» истекает в июне 2023 года. Ранее появлялась информация об интересе к игроку со стороны «Ювентуса».

    В текущем сезоне Алонсо провел 44 матча за «Челси», в которых забил четыре гола и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

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