«Барселона» интересуется защитником «Челси», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, каталонский клуб рассматривает игрока как усиление позиции левого защитника. Алонсо — один из нескольких вариантов в списке, который сейчас рассматривается правлением клуба.

Нынешний контракт Алонсо с «Челси» истекает в июне 2023 года. Ранее появлялась информация об интересе к игроку со стороны «Ювентуса».

В текущем сезоне Алонсо провел 44 матча за «Челси», в которых забил четыре гола и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.