«Бёрнли» на последних минутах вырвал победу у «Уотфорда»

на своём поле сыграл противв рамках 35-го тура Премьер-лиги Англии. Матч завершился со счётом 1:2 в пользу гостей.

На 8-й минуте поединка Джеймс Тарковски забил автогол и таким образом вывел «Уотфорд» вперёд — 1:0. А на 83-й минуте поединка Джек Корк нанес точный удар головой в правый угол ворот и сравнял счёт — 1:1.

Футбол. Англия. Премьер-лига Уотфорд — Бёрнли 1:2 Голы: 1:0 Джеймс Тарковски (автогол) (8'), 1:1 Джек Корк (83'), 1:2 Джош Браунхилл (86') Уотфорд: Бен Фостер, Кико Фемения, Кристиан Кабазель, Самир Ханданович, Ассан Камара, Мусса Сиссоко, Имран Луза, Юрай Куцка, Исмаила Сарр, Жоао Педро, Эммануэль Деннис Бёрнли: Ваутер Вегорст, Матей Выдра, Аарон Леннон, Джош Браунхилл, Джек Корк, Дуайт Макнил, Чарли Тейлор, Джеймс Тарковски, Нэйтан Коллинз, Коннор Робертс, Ник Поуп Предупреждения: Джеймс Тарковски (48'), Юрай Куцка (89')

Решающий гол в матче был забит на 87-й минуте Джошом Браунхиллом в пустые ворота — 1:2.

«Бернли» занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ набрав 34 очка, а «Уотфорд» расположился на 19-м месте с 22 баллами в активе.