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    «Ливерпуль» на выезде добыл минимальную победу над «Ньюкаслом»

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    «Ньюкасл Юнайтед» на своём поле сыграл против «Ливерпуля» в рамках 35-го тура Премьер-лиги Англии. Матч завершился минимальной победой гостей со счётом 0:1.

    Наби Кейта
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    Наби Кейта

    Счёт в матче был открыт на 19-й минуте после того как Наби Кейта имел в штрафной много пространства, что бы обработать мяч и не колеблясь ударил по центру ворот, сделав счёт 0:1.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Ньюкасл — Ливерпуль 0:1
    Гол: 0:1 Наби Кейта (19') Ньюкасл: Мартин Дубравка, Эмиль Крафт, Фабиан Шёр, Дэниел Бёрн, Мэтт Таргетт, Бруно Гимарайнс, Джонджо Шелви, Джозеф Уиллок, Мигель Альмирон, Жоэлинтон, Аллан Сент-Максимен Ливерпуль: Садио Мане, Диогу Жота, Луис Диас, Джеймс Милнер, Джордан Хендерсон, Наби Кейта, Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк, Жоэль Матип, Джо Гомес, Алисон Предупреждения: Жоэлинтон (43'), Диогу Жота (43'), Джо Гомес (51'), Садио Мане (68')

    «Ньюкасл» имел шанс сравнять счёт на 39-й минуте когда Мигель Алмирон забил мяч, но этот гол отменили из-за офсайда.

    «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ набрав 82 очка, а «Ньюкасл» расположился на 9-м месте с 43 баллами в активе.

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