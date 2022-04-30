«Лидс» — «Манчестер Сити». Онлайн

Добро пожаловать на матч 35-тура английской Премьер-Лиги «Лидс» — «Манчестер Сити»! Начало матча — в 19:30 по московскому времени. Присоединяйтесь к нашему онлайну!

До матча

Стартовые составы команд:

«Лидс»: Мелье — Фирпо, Купер, Стрёйк, Эйлинг — Кох, Харрисон, Филлипс, Даллас, Рафинья — Родриго

«Манчестер Сити»: Эдерсон — Канселу, Диаш, Ляпорт, Аке — Родри, Гюндоган — Грилиш, Фоден, Стерлинг, Жезус

Чемпионская гонка подходит к своей завершающей стадии. «Манчестер Сити» перед матчем с «Лидсом» находится на второй строчке в турнирной таблице после гостевой победы «Ливерпуля» над «Ньюкаслом» (1:0). Мерсисайдцы на данный момент занимают первое место в таблице с 82 очками в активе, но «Манчестер Сити» может вновь вернуть себе лидерство в таблице, если сегодня одержит победу над «Лидсом». Напомним, что на данный момент у коллектива Пепа Гвардиолы 80 очков. Беспроигрышная серия «Манчестер Сити» насчитает 7 матчей, последний раз в чемпионате «горожане» проигрывали в феврале «Тоттенхэму» (2:3).

«Лидс» занимает 16 место в турнирной таблице Премьер-Лиги, набрав 34 очка после 33-х туров. Подопечные Джесси Марша не проигрывают на протяжении 5-ти матчей. В двух последних турах «Лидс» оставлял свои ворота сухими — сначала на выезде был обыгран «Уотфорд» (3:0), а затем также в гостях сыграли нулевую ничью с «Кристал Пэлас».

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лидс» — «Манчестер Сити» с коэффициентом 2.15.

Прямая речь

Главный тренер «Лидса» Джесси Марш

— Талант, которым обладает «Манчестер Сити», говорит сам за себя. Их менеджер проделывает невероятную работу, используя очень сложную тактическую модель и игроков, которые очень хорошо ее понимают. Мы все ждём этот большой матч, это огромное испытание

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола

— «Лидс» очень силён. У них очень страстные болельщики, они борются за очки. Но нам самим нужны очки, все об этом знают. Игроки тренировались сегодня с невероятной концентрацией. Думаю, что все в клубе знают ради чего мы боремся