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    Юсупов: Кокорин на поле — машина. Возможно, русский менталитет ему мешает

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    Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов считает, что нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин так и не смог полностью раскрыться из-за особенностей русского менталитета.

    Александр Кокорин
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    Александр Кокорин

    «Многие зарубежные тренеры, работавшие в России, отзывались о Кокорине восторженно. Не только Луческу, но и Хиддинк, Адвокат, Капелло, Манчини, Петреску...

    Трудно понять, что мешает Саше раскрыться. Возможно, русский менталитет. Об особенностях которого иностранцы не знают. Нахваливают Кокорина, и он расслабляется. А с ним, наоборот, надо пожестче.

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    Кокорин на поле — машина. Быстро бежит, сильный удар, неплохая техника, классно играет головой. Есть все, что нужно для нападающего. Причем это даже не натренировано — дар свыше», — приводит слова Юсупова «Спорт-Экспресс».

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