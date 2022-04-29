Юсупов: Кокорин на поле — машина. Возможно, русский менталитет ему мешает

Полузащитник «Сочи»считает, что нападающий «Фиорентины»так и не смог полностью раскрыться из-за особенностей русского менталитета.

«Многие зарубежные тренеры, работавшие в России, отзывались о Кокорине восторженно. Не только Луческу, но и Хиддинк, Адвокат, Капелло, Манчини, Петреску...

Трудно понять, что мешает Саше раскрыться. Возможно, русский менталитет. Об особенностях которого иностранцы не знают. Нахваливают Кокорина, и он расслабляется. А с ним, наоборот, надо пожестче.

Сашу я помню еще по интернату "Локомотива". Уже в девять лет всю Москву разрывал!

Кокорин на поле — машина. Быстро бежит, сильный удар, неплохая техника, классно играет головой. Есть все, что нужно для нападающего. Причем это даже не натренировано — дар свыше», — приводит слова Юсупова «Спорт-Экспресс».