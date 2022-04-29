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    Жирков и Мамаев могут покинуть «Химки»

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    «Химки» не ведут переговоры о продлении контрактов с защитником Юрием Жирковым и полузащитником Павлом Мамаевым. Об этом сообщил член наблюдательного совета подмосковного клуба Роман Терюшков.

    Юрий Жирков
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    Юрий Жирков

    «Мамаев и Жирков тренируются в общей группе. Лавка у нас длинная, играют все по спортивному принципу и с решения Сергея Юрана. Если они будут готовы лучше остальных, мы увидим их на поле. Физически им ничего сейчас не мешает, основной вопрос — сколько они смогут провести времени на поле.

    Ведутся ли переговоры о продлении с ними? Нет, мы сейчас не ведем с ними переговоров, как и в принципе со всеми. Будем вести их сразу после игры со "Спартаком" 21 мая. Сейчас мы сосредоточились на задаче остаться в РПЛ. А уже после ее выполнения сядем и на холодную голову решим.

  • Источник: «Маккаби» интересен защитник «Химок» Филин
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    • Есть ли желание их сохранить? Будем садиться с главным тренером и ребятами, решать, какой вклад они готовы вносить в общее дело, обсуждать финансовые условия. Что-то конкретное сказать сейчас тяжело», — приводит слова Терюшкова Sport24.

    Жирков и Мамаев перешли в «Химки» на правах свободных агентов во время зимней паузы в текущем чемпионате России.

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