Источник: «Маккаби» интересен защитник «Химок» Филин

Руководствозаинтересовано в приобретении центрального защитникав летнее трансферное окно, сообщает WallaSport

По информации издания, 25-летний Филин является приоритетным вариантом для команды из Израиля, так как он может претендовать на гражданство страны и не будет считаться легионером.

Футболист, родившийся в Украине, но получивший российское гражданство, женат на израильтянке.

«Рассматривается несколько вариантов, но это имя действительно обсуждалось», — сообщил источник издания.

Недавно Филин восстановился от травмы, из-за которой пропустил около 4 месяцев, и 24 апреля сыграл 6 минут в матче между «Химками» и «Крыльями Советов» (4:1). До этого он выходил на поле 5 декабря.

Филин принял участие в 18 матчах текущего сезона за «Химки», в которых не отметился результативными действиями.