ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Манчестер Юнайтед«Манчестер Юнайтед» — «Челси». Онлайн
  • 23:54
    • «Вест Хэм» уступил «Айнтрахту» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы
  • 23:51
    • «Лейпциг» вырвал победу у «Рейнджерс» в первом полуфинале ЛЕ
  • 23:42
    • Гол Роналду позволил МЮ избежать очередного поражения в АПЛ
  • 21:32
    • ЦСКА обыграл «Металлург» и сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина
  • 00:09
    • «Фейеноорд» обыграл «Марсель» в первом матче полуфинала Лиги конференций
    Все новости спорта

    «Вест Хэм» уступил «Айнтрахту» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы

    «Вест Хэм» — «Айнтрахт»: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы Лига Европы Футбол Англии Вест Хэм Футбол Германии Айнтрахт Франкфурт
    Франкфуртский «Айнтрахт» одержал выездную победу над «Вест Хэмом» (2:1) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Гости открыли счет уже на первой минуте. Даити Камада разогнал атаку по левому флангу и выполнил передачу на левый угол штрафной площади. Борре зацепился за мяч и выполнил подачу к правому углу вратарской, Ансгар Кнауфф оторвался от Форнальса и головой отправил мяч в левый угол ворот.

    Молотобойцы отыгрались 20 минут спустя. Лансини со стандарта выполнил подачу к левому углу вратарской «Айнтрахта», Зума головой удачно сбросил мяч к правой штанге, а атаку в падении завершил Антонио, который в касание переправил мяч за линию ворот.

    А на 54-й минуте Соу, Костич и Линдстрём разыграли между собой хорошую комбинацию на левой половине поля, которая завершилась передачей на левый угол штрафной площади «Вест Хэма. Джибриль Соу пробил по воротам, Ареола сократил дистанцию и спас свою команду, но первым на добивании удачно сыграл Даити Камада, который отправил мяч в сетку.

    Футбол. Лига Европы. Полуфинал
    Вест Хэм — Айнтрахт Ф 1:2
    Голы: 0:1 Ансгар Кнауфф (1'), 1:1 Майкл Антонио (21'), 1:2 Даити Камада (54') Предупреждения: Джибриль Соу (79'), Мартин Хинтереггер (81')

    Ответный полуфинальный матч Лиги Европы пройдет 5 мая во Франкфурте (Германия).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Страсбург» обыграет «ПСЖ» с крупным счетом?
  • «Страсбург» — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 3.44
    •
  • «Севилья» продлит серию побед над «Кадисом»?
  • «Севилья» — «Кадис». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • Берлинцы легко справятся с аутсайдером
  • «Унион» — «Гройтер Фюрт». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.10
  • Экспресс дня 29 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  3.44
  • Прогноз на матч Страсбург — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Севилья — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Унион — Гройтер Фюрт
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.42
  • Прогноз на матч Бондар — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Торпедо — Краснодар-2
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Динамо — Урал
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Текстильщик — Оренбург
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры