«Вест Хэм» — «Айнтрахт»: счет матча 1:2, обзор голов

Франкфуртскийодержал выездную победу над(2:1) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

Гости открыли счет уже на первой минуте. Даити Камада разогнал атаку по левому флангу и выполнил передачу на левый угол штрафной площади. Борре зацепился за мяч и выполнил подачу к правому углу вратарской, Ансгар Кнауфф оторвался от Форнальса и головой отправил мяч в левый угол ворот.

Молотобойцы отыгрались 20 минут спустя. Лансини со стандарта выполнил подачу к левому углу вратарской «Айнтрахта», Зума головой удачно сбросил мяч к правой штанге, а атаку в падении завершил Антонио, который в касание переправил мяч за линию ворот.

А на 54-й минуте Соу, Костич и Линдстрём разыграли между собой хорошую комбинацию на левой половине поля, которая завершилась передачей на левый угол штрафной площади «Вест Хэма. Джибриль Соу пробил по воротам, Ареола сократил дистанцию и спас свою команду, но первым на добивании удачно сыграл Даити Камада, который отправил мяч в сетку.

Футбол. Лига Европы. Полуфинал Вест Хэм — Айнтрахт Ф 1:2 Голы: 0:1 Ансгар Кнауфф (1'), 1:1 Майкл Антонио (21'), 1:2 Даити Камада (54') Предупреждения: Джибриль Соу (79'), Мартин Хинтереггер (81')

Ответный полуфинальный матч Лиги Европы пройдет 5 мая во Франкфурте (Германия).