«Вест Хэм» — «Айнтрахт»: счет матча 1:2, обзор голов

Гости открыли счет уже на первой минуте. Даити Камада разогнал атаку по левому флангу и выполнил передачу на левый угол штрафной площади. Борре зацепился за мяч и выполнил подачу к правому углу вратарской, Ансгар Кнауфф оторвался от Форнальса и головой отправил мяч в левый угол ворот.
Молотобойцы отыгрались 20 минут спустя. Лансини со стандарта выполнил подачу к левому углу вратарской «Айнтрахта», Зума головой удачно сбросил мяч к правой штанге, а атаку в падении завершил Антонио, который в касание переправил мяч за линию ворот.
А на 54-й минуте Соу, Костич и Линдстрём разыграли между собой хорошую комбинацию на левой половине поля, которая завершилась передачей на левый угол штрафной площади «Вест Хэма. Джибриль Соу пробил по воротам, Ареола сократил дистанцию и спас свою команду, но первым на добивании удачно сыграл Даити Камада, который отправил мяч в сетку.
Ответный полуфинальный матч Лиги Европы пройдет 5 мая во Франкфурте (Германия).