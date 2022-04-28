Семин: С «Ливерпулем» сейчас никто не справится

Известный российский тренер Юрий Семин прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Вильярреалом» (2:0) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Чересчур большое внимание "Вильярреал" уделил оборонительным действиям, совершенно не получались контратаки. Не было борьбы за инициативу в центральной части поля. Была борьба только внутри своей штрафной площади. Они оттуда и не могли выбраться.

"Ливерпуль" атаковал большой группой, и после потери мяча этой большой группой снова его отбирал, практически не давая "Вильярреалу" никаких возможностей.

Не думаю, что "Вильярреал" в ответной игре переломит ход [противостояния]. "Ливерпуль" сейчас в хорошем настроении и физическом состоянии, играет с большим удовольствием, с ним сейчас никто не справится», — приводит слова Семина «Чемпионат».

Ответный матч между «Ливерпулем» и «Вильярреалом» состоится 3 мая в Испании.