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    Семин: С «Ливерпулем» сейчас никто не справится

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    Известный российский тренер Юрий Семин прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Вильярреалом» (2:0) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    «Чересчур большое внимание "Вильярреал" уделил оборонительным действиям, совершенно не получались контратаки. Не было борьбы за инициативу в центральной части поля. Была борьба только внутри своей штрафной площади. Они оттуда и не могли выбраться.

    "Ливерпуль" атаковал большой группой, и после потери мяча этой большой группой снова его отбирал, практически не давая "Вильярреалу" никаких возможностей.

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    • Не думаю, что "Вильярреал" в ответной игре переломит ход [противостояния]. "Ливерпуль" сейчас в хорошем настроении и физическом состоянии, играет с большим удовольствием, с ним сейчас никто не справится», — приводит слова Семина «Чемпионат».

    Ответный матч между «Ливерпулем» и «Вильярреалом» состоится 3 мая в Испании.

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