Российский тренер Адиев подтвердил, что возглавил сборную Казахстана

Российский тренер карагандинского «Шахтёра»сообщил, что стал наставником сборной Казахстана.

«Да, можно сказать, что я возглавил сборную Казахстана. Подписан ли контракт? Пока нет. Но есть договоренность, что подпишу его послезавтра на встрече с представителями федерации. Останусь ли в карагандинском "Шахтёре"? Будем обсуждать это более детально после подписания контракта. Обсудим и с руководством "Шахтера", и с Казахстанской федерацией футбола», — цитирует Адиева Legalbet.

Экс-тренер «Анжи» сейчас возглавляет карагандинский «Шахтёр». До этого Адиев работал в махачкалинском «Анжи», «Легион Динамо», нижегородской «Волге» и «Чайке». Сборная Казахстана по сумме двух встреч переиграла Молдавию в Лиге наций. Молдавия вылетела в лигу D, Казахстан остался в лиге C.