Полузащитник «Рейнджерс»: «Боруссия» и «Лейпциг» — команды примерно одного уровня

Полузащитникрассказал о настрое шотландской команды на матч 1/2 финала Лиги Европы с

«Ребята сильно волновались, выходя на матч с "Боруссией", потому что это большой клуб. Победив, мы поняли, что можем бороться дальше, ведь фавориты были повержены.

Мы можем выиграть у любой команды. Придерживаясь своего плана, можем победить кого угодно.

"Боруссия" и "Лейпциг" — команды примерно одного уровня. Это говорит о том, что мы можем пройти их», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

Матч «Лейпциг» — «Рейнджерс» состоится 28 апреля в Германии. С прогнозом можно ознакомиться по ссылке.

