Полузащитник «Рейнджерс»: «Боруссия» и «Лейпциг» — команды примерно одного уровня

Джо Арибо Фото: globallookpress.com
«Ребята сильно волновались, выходя на матч с "Боруссией", потому что это большой клуб. Победив, мы поняли, что можем бороться дальше, ведь фавориты были повержены.
Мы можем выиграть у любой команды. Придерживаясь своего плана, можем победить кого угодно.
"Боруссия" и "Лейпциг" — команды примерно одного уровня. Это говорит о том, что мы можем пройти их», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.
Матч «Лейпциг» — «Рейнджерс» состоится 28 апреля в Германии. С прогнозом можно ознакомиться по ссылке.