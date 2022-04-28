«Лейпциг»
«Лейпциг» в четвертьфинале уверенно разобрался с «Аталантой». Возможно, по счету это не так заметно, но по игре это абсолютно заслуженный успех.
Домашняя встреча с итальянцами завершилась вничью 1:1, а в Бергамо «Лейпциг» выиграл у «Аталанты» со счетом 2:0 благодаря дублю Кристофе Нкунку.
Коэффициенты матча РБ Лейпциг — Глазго Рейнджерс
Доменико Тедеско, возглавивший команду по ходу сезона, полностью переиграл Джанпьеро Гасперини в тактическом плане.
Вскоре после этого «Лейпциг» одержал победу над «Унион Берлин» и вышел в финал Кубка Германии. А вот в следующем матче против «Униона», который состоялся в минувшую субботу уже в рамках Бундеслиги, «Лейпциг» неожиданно проиграл. По всей видимости, это просто усталость, все-таки график у команды Тедеско невероятно плотный.
«Лейпциг» не проигрывал в 15-ти матчах подряд перед поражением от «Униона».
«Рейнджерс»
«Рейнджерс», безусловно, одна из главных сенсаций текущего розыгрыша Лиги Европы.
Ключевым моментом, который, похоже, окрылил шотландцев, стала победа над дортмундской «Боруссией» в первом раунде плей-офф. «Рейнджерс» выиграл на поле одной из лучших команд Германии со счетом 4:2. Домашняя встреча с «Дортмундом» завершилась вничью 2:2.
В 1/8 финала команда Джованни ван Бронкхорста прошла сербскую «Црвену Звезда». В первую очередь благодаря домашней победе со счетом 3:0.
А в четвертьфинале «Рейнджерс» обыграли по сумме двух матчей португальскую «Брагу». Здесь было сложнее всего, решающий гол шотландцы забили только в овертайме ответной игры.
Прогноз и ставка
На «Лейпциг» в этом матче можно поставить за 1.39, ничью букмекеры предлагают за 5.15, а победу «Рейнджерс» — за 9.00.
У «Рейнджерс» уже есть опыт противостояния с топовой немецкой командой. Шотландцы очень красиво разобрались с мощным «Дортмундом».
Но с «Лейпцигом» будет непросто. Команда Тедеско гораздо хитрее и продуманнее в тактическом плане, в отличие от «Боруссии», которая рассчитывает, в первую очередь, на способности отдельных исполнителей.
Прогноз и ставка — победа «Лейпцига» с форой (-1,5) за 2.06.
Также можно рассмотреть ставку на голы «Лейпцига» в обоих таймах за 2.17.