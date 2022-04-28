«Лейпциг» сыграет на своем поле с шотландским «Рейнджерс» в рамках первого матча 1/2 финала Лиги Европы. Встреча пройдет 28 апреля, начало — в 22:00 мск. «Лейпциг» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лейпциг»

«Лейпциг» в четвертьфинале уверенно разобрался с «Аталантой». Возможно, по счету это не так заметно, но по игре это абсолютно заслуженный успех.

Домашняя встреча с итальянцами завершилась вничью 1:1, а в Бергамо «Лейпциг» выиграл у «Аталанты» со счетом 2:0 благодаря дублю Кристофе Нкунку.

Коэффициенты матча РБ Лейпциг — Глазго Рейнджерс 1 1.37 X 4.80 2 9.00 Ставка

Доменико Тедеско, возглавивший команду по ходу сезона, полностью переиграл Джанпьеро Гасперини в тактическом плане.

Вскоре после этого «Лейпциг» одержал победу над «Унион Берлин» и вышел в финал Кубка Германии. А вот в следующем матче против «Униона», который состоялся в минувшую субботу уже в рамках Бундеслиги, «Лейпциг» неожиданно проиграл. По всей видимости, это просто усталость, все-таки график у команды Тедеско невероятно плотный.

«Лейпциг» не проигрывал в 15-ти матчах подряд перед поражением от «Униона».

«Рейнджерс»

«Рейнджерс», безусловно, одна из главных сенсаций текущего розыгрыша Лиги Европы.

Ключевым моментом, который, похоже, окрылил шотландцев, стала победа над дортмундской «Боруссией» в первом раунде плей-офф. «Рейнджерс» выиграл на поле одной из лучших команд Германии со счетом 4:2. Домашняя встреча с «Дортмундом» завершилась вничью 2:2.

В 1/8 финала команда Джованни ван Бронкхорста прошла сербскую «Црвену Звезда». В первую очередь благодаря домашней победе со счетом 3:0.

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А в четвертьфинале «Рейнджерс» обыграли по сумме двух матчей португальскую «Брагу». Здесь было сложнее всего, решающий гол шотландцы забили только в овертайме ответной игры.

Прогноз и ставка

На «Лейпциг» в этом матче можно поставить за 1.39, ничью букмекеры предлагают за 5.15, а победу «Рейнджерс» — за 9.00.

У «Рейнджерс» уже есть опыт противостояния с топовой немецкой командой. Шотландцы очень красиво разобрались с мощным «Дортмундом».

Но с «Лейпцигом» будет непросто. Команда Тедеско гораздо хитрее и продуманнее в тактическом плане, в отличие от «Боруссии», которая рассчитывает, в первую очередь, на способности отдельных исполнителей.

Прогноз и ставка — победа «Лейпцига» с форой (-1,5) за 2.06.

Также можно рассмотреть ставку на голы «Лейпцига» в обоих таймах за 2.17.