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    «Лейпциг» тоже проиграет «Рейнджерс»?

    «Лейпциг» — «Рейнджерс». Прогноз (к. 2.06) и ставки на футбол, Лига Европы, 28 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лейпциг» — «Рейнджерс»
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    «Лейпциг» не проигрывал в 15-ти матчах подряд перед поражением от «Униона»
    «Лейпциг» сыграет на своем поле с шотландским «Рейнджерс» в рамках первого матча 1/2 финала Лиги Европы. Встреча пройдет 28 апреля, начало — в 22:00 мск. «Лейпциг» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Полуфинал 28 Апреля 2022 года
    РБ Лейпциг
  • Лейпциг
    •  РБ Лейпциг 22:00 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс
  • Лига Европы. Полуфинал
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    «Лейпциг»

    «Лейпциг» в четвертьфинале уверенно разобрался с «Аталантой». Возможно, по счету это не так заметно, но по игре это абсолютно заслуженный успех.

    Домашняя встреча с итальянцами завершилась вничью 1:1, а в Бергамо «Лейпциг» выиграл у «Аталанты» со счетом 2:0 благодаря дублю Кристофе Нкунку.

    Коэффициенты матча РБ Лейпциг — Глазго Рейнджерс

  • 1
  • 1.37
  • X
  • 4.80
  • 2
  • 9.00
  • Ставка
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    Доменико Тедеско, возглавивший команду по ходу сезона, полностью переиграл Джанпьеро Гасперини в тактическом плане.

  • Дубль Нкунку приблизил «Лейпциг» к финалу Лиги Европы. Клубу придется потрудиться, чтобы сохранить игрока летом
  • «Лейпциг» победил «Аталанту» со счетом 2:0 в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы
  • 15/04/2022

    • Вскоре после этого «Лейпциг» одержал победу над «Унион Берлин» и вышел в финал Кубка Германии. А вот в следующем матче против «Униона», который состоялся в минувшую субботу уже в рамках Бундеслиги, «Лейпциг» неожиданно проиграл. По всей видимости, это просто усталость, все-таки график у команды Тедеско невероятно плотный.

    «Лейпциг» не проигрывал в 15-ти матчах подряд перед поражением от «Униона».

    «Рейнджерс»

    «Рейнджерс», безусловно, одна из главных сенсаций текущего розыгрыша Лиги Европы.

    Ключевым моментом, который, похоже, окрылил шотландцев, стала победа над дортмундской «Боруссией» в первом раунде плей-офф. «Рейнджерс» выиграл на поле одной из лучших команд Германии со счетом 4:2. Домашняя встреча с «Дортмундом» завершилась вничью 2:2.

    В 1/8 финала команда Джованни ван Бронкхорста прошла сербскую «Црвену Звезда». В первую очередь благодаря домашней победе со счетом 3:0.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    А в четвертьфинале «Рейнджерс» обыграли по сумме двух матчей португальскую «Брагу». Здесь было сложнее всего, решающий гол шотландцы забили только в овертайме ответной игры.

    Прогноз и ставка

    На «Лейпциг» в этом матче можно поставить за 1.39, ничью букмекеры предлагают за 5.15, а победу «Рейнджерс» — за 9.00.

    У «Рейнджерс» уже есть опыт противостояния с топовой немецкой командой. Шотландцы очень красиво разобрались с мощным «Дортмундом».

    Но с «Лейпцигом» будет непросто. Команда Тедеско гораздо хитрее и продуманнее в тактическом плане, в отличие от «Боруссии», которая рассчитывает, в первую очередь, на способности отдельных исполнителей.

    Прогноз и ставка — победа «Лейпцига» с форой (-1,5) за 2.06.

    Также можно рассмотреть ставку на голы «Лейпцига» в обоих таймах за 2.17.

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    «Лейпциг» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 28.04.2022. Прогнозы на футбол. «Лейпциг» тоже проиграет «Рейнджерс»?
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