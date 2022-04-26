«Бавария» может купить форварда «Аякса » в случае ухода Левандовски

Нападающий «Аякса»может продолжить карьеру в чемпионате Германии.

В приобретении Аллера заинтересована «Бавария», сообщает известный немецкий журналист Кристиан Фальк.

В мюнхенском клубе считают, что 27-летний форвард может стать достойной заменой Роберту Левандовски.

Поляк, как известно, до сих пор не продлил контракт с «Баварией». Все идет к тому, что он покинет команду этим летом.

«Аякс» готов продать Аллера за 40 миллионов евро. Футболист, по данным источника, согласится на контракт с зарплатой 10 миллионов за сезон.

Аллер забил 11 мячей в восьми матчах текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Кроме того, в его активе 20 голов в 27-ми играх чемпионата Нидерландов.

Ранее сообщалось, что Аллер входит в список трансферных целей «Милана».