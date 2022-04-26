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    «Бавария» может купить форварда «Аякса » в случае ухода Левандовски

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    Нападающий «Аякса» Себастьян Аллер может продолжить карьеру в чемпионате Германии.

    Себастьян Аллер
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    Себастьян Аллер

    В приобретении Аллера заинтересована «Бавария», сообщает известный немецкий журналист Кристиан Фальк.

    В мюнхенском клубе считают, что 27-летний форвард может стать достойной заменой Роберту Левандовски.

    Поляк, как известно, до сих пор не продлил контракт с «Баварией». Все идет к тому, что он покинет команду этим летом.

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    • «Аякс» готов продать Аллера за 40 миллионов евро. Футболист, по данным источника, согласится на контракт с зарплатой 10 миллионов за сезон.

    Аллер забил 11 мячей в восьми матчах текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Кроме того, в его активе 20 голов в 27-ми играх чемпионата Нидерландов.

    Ранее сообщалось, что Аллер входит в список трансферных целей «Милана».

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