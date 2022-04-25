Бийол: ЦСКА может побороться за второе место, но и третье будет неплохим результатом

Полузащитникпрокомментировал победу над(1:0) в 26-м туре РПЛ.

«У нас был очень тяжелый период, когда мы не могли одержать победу. Нам нужно было возвращать ту игру, которая нас была в марте. Каждый отдал все силы, чтобы добиться успеха.

Тяжело забыть поражения в таких матчах, [как в дерби со "Спартаком" в Кубке] . Мне было вдвойне тяжело — ведь в эпизоде с пенальти мяч попал мне в руку. Сегодня мы хорошо поработали и заслужили победу.

Думаю, мы можем бороться за второе место, но и третье — тоже станет неплохим результатом», — приводит слова Бийола «Матч ТВ».

ЦСКА с 47 баллами занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, отставая от идущего вторым «Динамо» на 5 очков.