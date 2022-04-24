«Рубин» — «Арсенал»: счет матча 1:0, обзор гола

Казанскийнанес поражение тульскомув матче 26-го тура РПЛ.

Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счетом 1:0.

На 23-й минуте встречи единственный гол забил полузащитник «Рубина» Александр Ломовицкий. Таким образом, казанская команда прервала серию без побед в российской Премьер-лиге, которая длилась на протяжении пяти встреч.

«Рубин» набрал 29 очков и поднялся на 11-е место в турнирной РПЛ. Тульский «Арсенал» (21) — на последнем, 16-м месте.

Календарь и таблица РПЛ

В субботу, 30 апреля, «Рубин» вновь в Казани сыграет против «Сочи», а «Арсенал» 2 мая на своем поле встретится с «Нижним Новгородом».