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    «Химки» крупно выиграли у «Крыльев Советов»

    «Химки» — «Крылья Советов»: счет матча 4:1, обзор голов

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    «Химки» победили «Крылья Советов» в матче 26-го тура РПЛ со счетом 4:1.

    Денис Глушаков
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    Денис Глушаков

    На 28-й минуте счет в матче открыл полузащитник «Крылышек» Максим Глушенков. В добавленное время первого тайма сравнял Денис Глушаков, реализовавший пенальти. Второй гол «Химок» на 50-й минуте забил полузащитник Резиуан Мирзов.

    В концовке матча мяч Ильи Садыгова и автогол Александра Солдатенкова довели дело до разгрома. 4:1 — победа «Химок».

    Отметим, что на 44-й минуте встречи с поля был удален хавбек «Крыльев Советов» Денис Якуба. На 61-й минуте прямую красную карточку получил защитник самарцев Гленн Бейл.

    Календарь и таблица РПЛ

    После этой победы «Химки» поднялись на 12-е место в таблице РПЛ; «Крылья Советов» остались на седьмой позиции.

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