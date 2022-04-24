«Химки» — «Крылья Советов»: счет матча 4:1, обзор голов

победилив матче 26-го тура РПЛ со счетом 4:1.

На 28-й минуте счет в матче открыл полузащитник «Крылышек» Максим Глушенков. В добавленное время первого тайма сравнял Денис Глушаков, реализовавший пенальти. Второй гол «Химок» на 50-й минуте забил полузащитник Резиуан Мирзов.

В концовке матча мяч Ильи Садыгова и автогол Александра Солдатенкова довели дело до разгрома. 4:1 — победа «Химок».

Отметим, что на 44-й минуте встречи с поля был удален хавбек «Крыльев Советов» Денис Якуба. На 61-й минуте прямую красную карточку получил защитник самарцев Гленн Бейл.

Календарь и таблица РПЛ

После этой победы «Химки» поднялись на 12-е место в таблице РПЛ; «Крылья Советов» остались на седьмой позиции.