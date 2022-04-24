Божович: «Рубин» по делу обыграл тульский «Арсенал»

Главный тренер тульского «Арсенала»прокомментировал поражение в матче 26-го тура РПЛ против «Рубина» (0:1).

«Игра была очень хорошая. До гола мы держали мяч, пытались что-то создавать, но острых моментов не было.

Первый раз "Рубин" зашел в штрафную и забил. У "Рубина" было несколько хороших подходов к нашим воротам. Соперник по делу победил», — цитирует Божовича «Спорт-Экспресс».

«Рубин» набрал 29 очков и поднялся на 11-е место в турнирной РПЛ. Тульский «Арсенал» (21) — на последнем, 16-м месте.

Календарь и таблица РПЛ

В субботу, 30 апреля, «Рубин» вновь в Казани сыграет против «Сочи», а «Арсенал» 2 мая на своем поле встретится с «Нижним Новгородом».