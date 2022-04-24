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    Божович: «Рубин» по делу обыграл тульский «Арсенал»

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    Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал поражение в матче 26-го тура РПЛ против «Рубина» (0:1).

    Миодраг Божович
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    Миодраг Божович

    «Игра была очень хорошая. До гола мы держали мяч, пытались что-то создавать, но острых моментов не было.

    Первый раз "Рубин" зашел в штрафную и забил. У "Рубина" было несколько хороших подходов к нашим воротам. Соперник по делу победил», — цитирует Божовича «Спорт-Экспресс».

    «Рубин» набрал 29 очков и поднялся на 11-е место в турнирной РПЛ. Тульский «Арсенал» (21) — на последнем, 16-м месте.

    Календарь и таблица РПЛ

    В субботу, 30 апреля, «Рубин» вновь в Казани сыграет против «Сочи», а «Арсенал» 2 мая на своем поле встретится с «Нижним Новгородом».

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