РПЛ. «Локо» обыграл «Нижний Новгород», «Ростов» примет «Спартака», ЦСКА против «Динамо»

«Урал» — «Уфа» 2:1
В матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Урал» принимал «Уфу».
Встреча проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
На 25-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви. Результативную передачу отдал игрок екатеринбургского клуба Олег Шатов.
На 53-й минуте хавбек Даниэль Мишкич упрочил преимущество хозяев, забивший после передачи полузащитника Вячеслава Подберёзкина.
На 80-й минуте нападающий «Уфы» Гамид Агаларов сократил отставание гостей в счёте. Результативная передача — на счету форвард уфимцев Эгаша Касинтуры.
«Урал» набрал 24 очка и поднялся на 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (22) — на 15-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (55).
«Локомотив» М — «Нижний Новгород» 2:1
Московский «Локомотив» одержал домашнюю победу над «Нижним Новгородом» (2:1) в матче 26-го тура чемпионата России.
Хозяева открыли счет на 37-й минуте. Не удалось москвичам через центр пройти в штрафную, но Рифат Жемалетдинов воспользовался отскоком мяча к радиусу, прицельно пробив в касание в нижний угол ворот.
А на 53-й минуте Керк в атаке с ходу с правого фланга прострелил на ближний угол вратарской, где Жемалетдинов, сыграв на опережение, нанёс удар в касание, направив мяч под ногой вратаря в сетку ворот.
На 72-й минуте гости остались в меньшинстве. Илья Берковский наступил на ногу сопернику, за что получил сначала жёлтую карточку, которая после пересмотра видеоповтора превратилась в прямую красную.
А спустя шесть минут «Нижний» в меньшинстве отыграл один мяч. Прошла подача Калинского от углового флажка в штрафную, где Кравцов выиграл верх и головой пробил под самую штангу.
Красно-зеленые набрали 41 очко и поднялись на пятое место, команда Александра Кержакова осталась с 28 очками на одиннадцатой позиции.
30 апреля «Локомотив» сыграет в гостях с «Зенитом», «Нижний Новгород» 2 мая проведет выездную встречу против «Арсенала».Stat1Match «Локомотив» (Москва) — «Нижний Новгород» (Нижний Новгород) — 2:1 (1:0)
«Сочи» — «Ахмат»
«Рубин» — «Арсенал»
24 апреля, 14:00 мск
«Химки» — «Крылья Советов»
24 апреля, 14:00 мск
«Ростов» — «Спартак» М
24 апреля, 16:30 мск
ЦСКА — «Динамо» М
24 апреля, 19:30 мск