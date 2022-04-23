РПЛ. «Локо» обыграл «Нижний Новгород», «Ростов» примет «Спартака», ЦСКА против «Динамо»

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    Результаты и подробности матчей 26-го тура чемпионата России по футболу

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    «Локомотив»
    С 23 по 25 апреля проходят матчи 26-го тура Российской Премьер-лиги.

    «Урал» — «Уфа» 2:1

    В матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Урал» принимал «Уфу».

    Встреча проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

    На 25-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви. Результативную передачу отдал игрок екатеринбургского клуба Олег Шатов.

    На 53-й минуте хавбек Даниэль Мишкич упрочил преимущество хозяев, забивший после передачи полузащитника Вячеслава Подберёзкина.

    На 80-й минуте нападающий «Уфы» Гамид Агаларов сократил отставание гостей в счёте. Результативная передача — на счету форвард уфимцев Эгаша Касинтуры.

    РПЛ. 26-й тур
    «Урал» (Екатеринбург) — «Уфа» (Уфа) — 2:1 (1:0)
    Голы: Бикфалви, 25; Мишкич, 53 — Агаларов, 80«Урал»: Помазун, Герасимов, Кузьмичев, Гогличидзе, Шатов (Евсеев, 85), Подберезкин, Мишкич (Емельянов, 73), Аугустыняк, Железнов (Гаджимурадов, 78), Егорычев, Бикфалви (Агеев, 85)«Уфа»: Беленов, Никитин, Журавлев (Касинтура, 46), Плиев, Йокич, Кабутов, Мрзляк (Иванов, 61), Камилов (Саплинов, 61), Фищенко (Емельянов, 86), Агаларов, Ортис (Урунов, 46)Предупреждения: Мишкич, 13, Подберезкин, 57, Йокич, 68, Емельянов, 82

    «Урал» набрал 24 очка и поднялся на 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (22) — на 15-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (55).

    «Локомотив» М — «Нижний Новгород» 2:1

    Московский «Локомотив» одержал домашнюю победу над «Нижним Новгородом» (2:1) в матче 26-го тура чемпионата России.

    Хозяева открыли счет на 37-й минуте. Не удалось москвичам через центр пройти в штрафную, но Рифат Жемалетдинов воспользовался отскоком мяча к радиусу, прицельно пробив в касание в нижний угол ворот.

    А на 53-й минуте Керк в атаке с ходу с правого фланга прострелил на ближний угол вратарской, где Жемалетдинов, сыграв на опережение, нанёс удар в касание, направив мяч под ногой вратаря в сетку ворот.

    На 72-й минуте гости остались в меньшинстве. Илья Берковский наступил на ногу сопернику, за что получил сначала жёлтую карточку, которая после пересмотра видеоповтора превратилась в прямую красную.

    А спустя шесть минут «Нижний» в меньшинстве отыграл один мяч. Прошла подача Калинского от углового флажка в штрафную, где Кравцов выиграл верх и головой пробил под самую штангу.

    РПЛ. 26-й тур
    Голы: Жемалетдинов, 37 (1:0). Жемалетдинов, 53 (2:0). Кравцов, 78 (2:1)Локомотив: Гильерме, Рыбус, Едвай (Куликов, 46), Мампасси, Живоглядов, Баринов, Карпукас, Изидор, Петров (Марадишвили, 90), Керк, ЖемалетдиновНижний Новгород: Нигматуллин, Гоцук, Масоэро, Кечкеш, Юлдошев (Берковский, 52), Кравцов, Калинский, Козлов, Стоцкий, Шарипов (Горбунов, 90), ЭннинПредупреждения: Живоглядов, 30’. Рыбус, 76’. Жемалетдинов, 81’. Баринов, 88’ — Козлов, 90’Удаления: Берковский, 72’

    Красно-зеленые набрали 41 очко и поднялись на пятое место, команда Александра Кержакова осталась с 28 очками на одиннадцатой позиции.

    Календарь и таблица РПЛ

    30 апреля «Локомотив» сыграет в гостях с «Зенитом», «Нижний Новгород» 2 мая проведет выездную встречу против «Арсенала».Stat1Match «Локомотив» (Москва) — «Нижний Новгород» (Нижний Новгород) — 2:1 (1:0)

    «Сочи» — «Ахмат»

    «Рубин» — «Арсенал»

    24 апреля, 14:00 мск

    «Химки» — «Крылья Советов»

    24 апреля, 14:00 мск

    «Ростов» — «Спартак» М

    24 апреля, 16:30 мск

    ЦСКА — «Динамо» М

    24 апреля, 19:30 мск

    «Краснодар» — «Зенит»

    25 апреля, 19:00 мск

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