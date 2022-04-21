«МЮ» могут покинуть 12 игроков. Среди них Погба, Рэшфорд и Кавани

планирует прекратить сотрудничество почти с половиной игроков текущего состава.

По информации Sun Sport, «МЮ» могут покинуть 12 футболистов.

В список тех, на кого в клубе больше не рассчитывают или так и не смогли договориться о новом контракте, попали Поль Погба, Джесси Лингард, Эдинсон Кавани, Неманья Матич, Хуан Мата, Ли Грант, Фил Джонс, Алекс Теллес, Аарон Ван-Биссака, Эрик Байи, Маркус Рэшфорд и Антони Марсьяль.

Ранее сообщалось, что уже на этой неделе «МЮ» может объявить о назначении Эрика тен Хага на пост главного тренера. Ожидается, что голландец будет играть ключевую роль в формировании новой команды.

«Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ после 33-х туров.