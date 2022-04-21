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    «МЮ» могут покинуть 12 игроков. Среди них Погба, Рэшфорд и Кавани

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    «Манчестер Юнайтед» планирует прекратить сотрудничество почти с половиной игроков текущего состава.

    Эдинсон Кавани
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    Эдинсон Кавани

    По информации Sun Sport, «МЮ» могут покинуть 12 футболистов.

    В список тех, на кого в клубе больше не рассчитывают или так и не смогли договориться о новом контракте, попали Поль Погба, Джесси Лингард, Эдинсон Кавани, Неманья Матич, Хуан Мата, Ли Грант, Фил Джонс, Алекс Теллес, Аарон Ван-Биссака, Эрик Байи, Маркус Рэшфорд и Антони Марсьяль.

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