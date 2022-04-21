Мостовой: Головин — один из лучших наших игроков

Бывший полузащитник сборной Россииоценил игру российского полузащитника «Монако»

Накануне россиянин отметился голом в матче с «Ниццей» (1:0) в матче 33-го тура чемпионата Франции. Он забил первый мяч в 2022 году и третий — в нынешнем розыгрыше первенства страны.

«Молодец, красавец, рад за него! Я всегда о Головине говорил, что он один из лучших у нас игроков, поэтому он и уехал. Он там нужен, и он там играет. Данный гол лишний раз подтверждает мои слова.

Тем более я знаю, что такое играть во Франции, я там играл три года. Знаю, как там тяжело, знаю, как там забивать. И все это на себе испытал. Там все иначе», — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

Календарь и таблица Лиги 1

В турнирной таблице «Монако» на данный момент занимает четвертое место с 56 очками.