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    Мостовой: Головин — один из лучших наших игроков

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    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил игру российского полузащитника «Монако» Александра Головина.

    Александр Головин
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    Александр Головин

    Накануне россиянин отметился голом в матче с «Ниццей» (1:0) в матче 33-го тура чемпионата Франции. Он забил первый мяч в 2022 году и третий — в нынешнем розыгрыше первенства страны.

    «Молодец, красавец, рад за него! Я всегда о Головине говорил, что он один из лучших у нас игроков, поэтому он и уехал. Он там нужен, и он там играет. Данный гол лишний раз подтверждает мои слова.

    Тем более я знаю, что такое играть во Франции, я там играл три года. Знаю, как там тяжело, знаю, как там забивать. И все это на себе испытал. Там все иначе», — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

    Календарь и таблица Лиги 1

    В турнирной таблице «Монако» на данный момент занимает четвертое место с 56 очками.

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