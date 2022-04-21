Черевченко объяснил, почему он и его штаб подали жалобу на «Химки» в РФС

Бывший главный тренеробъяснил, почему он и его штаб подали жалобу на клуб в Российский Футбольный Союз (РФС) в связи с невыплатой компенсации за расторжение контракта.

В октябре 2021 года «Химки» объявили об уходе Черевченко, однако уже 19 ноября он вернулся на свой пост. В феврале 2022 года специалист снова был уволен с поста главного тренера подмосковного клуба.

«Не я один подал жалобу, а весь тренерский штаб. Почему подали? Сроки давно вышли. Мы договаривались, что погашение будет до 15 марта. Мы ждали почти два месяца», — сказал Черевченко «Чемпионату».

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков объяснил задержку техническими проблемами.

«Пока ничего не слышал об этой жалобе. В любом случае нарушено несущественно, и в ближайшее время будет погашено. Чисто техническая вещь, поэтому ничего серьёзного.

Мы с Игорем Геннадьевичем в хороших отношениях. Незначительная просрочка, в ближайшее время всё выплатим: мы свои обязательства всегда исполняем», — сказал Терюшков

«Химки» с 25 очками идут на 13-й позиции в Российской Премьер-лиге. Лидером соревнований является «Зенит» (55).