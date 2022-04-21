ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаСладкая месть Ваноли. Гол Бакаева вывел «Спартак» в полуфинал Кубка России
  • 16:39
    • NFL выпустит игру для Meta Quest и PlayStation VR
  • 15:51
    • Белорусская федерация выступила с большим заявлением по отстранению игроков от Уимблдона
  • 13:55
    • РПЛ может остаться без VAR
    Все новости спорта

    Черевченко объяснил, почему он и его штаб подали жалобу на «Химки» в РФС

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Химки РПЛ Футбол России РФС
    Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко объяснил, почему он и его штаб подали жалобу на клуб в Российский Футбольный Союз (РФС) в связи с невыплатой компенсации за расторжение контракта.

    Игорь Черевченко
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игорь Черевченко

    В октябре 2021 года «Химки» объявили об уходе Черевченко, однако уже 19 ноября он вернулся на свой пост. В феврале 2022 года специалист снова был уволен с поста главного тренера подмосковного клуба.

    «Не я один подал жалобу, а весь тренерский штаб. Почему подали? Сроки давно вышли. Мы договаривались, что погашение будет до 15 марта. Мы ждали почти два месяца», — сказал Черевченко «Чемпионату».

    Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков объяснил задержку техническими проблемами.

    «Пока ничего не слышал об этой жалобе. В любом случае нарушено несущественно, и в ближайшее время будет погашено. Чисто техническая вещь, поэтому ничего серьёзного.

    Мы с Игорем Геннадьевичем в хороших отношениях. Незначительная просрочка, в ближайшее время всё выплатим: мы свои обязательства всегда исполняем», — сказал Терюшков

    «Химки» с 25 очками идут на 13-й позиции в Российской Премьер-лиге. Лидером соревнований является «Зенит» (55).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барса» снова проиграет?
  • «Реал Сосьедад» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 3.54
    •
  • «Атлетик» тоже проиграет «Кадису»?
  • «Кадис» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 3.38
    •
  • «Эспаньол» сейчас на ходу
  • «Эспаньол» — «Райо Вальекано». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.57
  • Экспресс дня 21 апреля
  • Сегодня в 21:45
    •  3.54
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  3.38
  • Прогноз на матч Кадис — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Бернли — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Аризона — Вашингтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:30
    •  2.71
  • Прогноз на матч ЦСКА — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  3.28
  • Прогноз на матч Юта Джаз — Даллас Маверикс
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Барсола-Михайлов
  • Прочие
  • Послезавтра в 06:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Денвер Наггетс — Голден Стэйт Уорриорз
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры