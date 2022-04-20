Малафеев: «Зенит» ждет тяжелое испытание в матче с «Аланией»

Экс-вратарь «Зенита»поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка России, в котором сине-бело-голубые сыграют на выезде против «Алании».

«"Алания" показывает хороший футбол, их команда обсуждаема и привлекает внимание болельщиков. "Зенит" ждет сложный матч, тяжелое испытание, к тому же игра будет проходить на поле соперника. Думаю, болельщики сделают все, чтобы мотивировать свою команду на успех.

Ожидаю напряженной игры, много борьбы. Это кубковая игра, где будет решаться выход в полуфинал. Легко "Зениту" точно не будет», — цитирует Малафеева «РБК Спорт».

Матч 1/4 финала Кубка России по футболу между «Аланией» и «Зенитом» состоится 20 апреля в 17:00, встреча пройдет на стадионе «Спартак» во Владикавказе.

С прогнозом на этот поединок можно ознакомиться здесь.